Coronavirus, "9 vaccini in fase avanzata sperimentazione"

nNove candidati vaccini contro Covid-19 sono in "fase 2 o 3 di sperimentazione clinica. Fanno parte del programma Covax, che è in costante espansione". Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, facendo il punto in conferenza stampa a Ginevra.

Attraverso questo programma "Paesi che rappresentano il 70% della popolazione mondiale hanno aderito o hanno manifestato l'interesse di far parte di questa iniziativa", ha aggiunto. Non fa parte del portfolio di Covax, ha spiegato Bruce Aylward dell'Oms, "il vaccino russo" su cui "non abbiamo elementi sufficienti per fare una valutazione. Siamo in contatto con la Russia per ottenere ulteriori informazioni".