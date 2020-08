Covid, in India nuovo record di casi

Afp

Nuovo record di nuovi casi di coronavirus confermati in India, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 66.999 contagi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, aggiornando a 2.396.637 il totale delle persone contagiate nel Paese. Sono invece 47.033 le persone che hanno perso la vita in India per complicanze legate al Covid-19, come riferiscono le autorità sanitarie locali.

E' da una quindicina di giorni che in India, terzo Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo Stati Uniti e Brasile, si registrano più di 50mila nuovi casi in un giorno.