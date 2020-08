Covid, oltre 104mila morti in Brasile: positivo governatore Sao Paulo

Afp

Sono 104.201 le persone che in Brasile hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus. Lo rende noto il ministero della Sanità, riferendo di 1.175 vittime in più rispetto a ieri nel Paese secondo solo agli Stati Uniti per numero di vittime causate dal Covid-19 nel mondo. Al primo posto, appunto, gli Stati Uniti, che registrano più di 165mila vittime.

In merito ai contagi, sono invece 3.164.785 i casi confermati dalle autorità brasiliane, mentre sono 2.309.477 coloro che sono stati giudicati guariti. Tra i nuovi positivi anche il governatore di Sao Paulo, Joao Doria, e sua moglie, Bia Doria. ''Sto bene, non ho sintomi. Continuerò a lavorare da casa seguendo le indicazioni dei medici per l'isolamento. Ho fede in Dio e supererò la malattia'', ha detto Doria.