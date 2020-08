Maltempo Svizzera, 3 turisti morti e un disperso in una gola

Tre turisti spagnoli sono morti e un quarto risulta ancora disperso in un incidente di canyoning avvenuto ieri sera nella gola del Parlitobel, nella val Tamina, nel cantone svizzero di San Gallo. I quattro sono stati sorpresi da un forte temporale annunciato dai servizi meteo.

I turisti spagnoli, di 30, 33, 38 e 48 anni d'età, stavano facendo una discesa in canoa senza guida. Erano considerati esperti di canyoning e provengono tutti dalla regione della Navarra, a nord della Spagna, ha indicato in una conferenza stampa a Vattis (SG) il portavoce della polizia cantonale di San Gallo Hanspeter Krusi.

Il gruppo stava effettuando un viaggio in Svizzera assieme a due donne, compresa la moglie di una vittima. Le due non hanno preso parte alla discesa ed hanno lanciato l'allarme. L'incidente è avvenuto verso le 19.00. Tre torrentisti sono stati ritrovati privi di vita nella notte. Sono stati travolti dalle masse d'acqua e rocce e sono stati ritrovati nel bacino idrico di Gigerwald. Il quarto è ancora disperso. Le ricerche sono ancora in corso, ma non c'è alcuna speranza di trovarlo in vita, ha detto il portavoce. I servizi meteorologici avevano segnalato il rischio di forti piogge: nella zona dell'incidente, a sud di Vattis, nel comune di Pfafers (SG), sono stati misurati 40 millimetri di pioggia verso le 18.30. Secondo SRF Meteo, il temporale ha raggiunto il livello di pericolo 2 su 3.