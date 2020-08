Mo, Trump: "Firma accordo Israele-Emirati entro 3 settimane"

(Afp)

Lo storico accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti verrà probabilmente firmato nelle prossime settimane alla Casa Bianca. Ai giornalisti Donald Trump ha descritto il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il principe della corona degli Emirati, Mohammed bin Zayed, come alleati "fantastici". "Non vedo l'ora di ospitarli alla Casa Bianca, molto presto, per la firma formale dell'accordo - ha detto il presidente - Probabilmente lo faremo nelle prossime tre settimane".

"Mettendo insieme due degli alleati più vicini e più capaci nella regione, qualcosa che era stato detto non si sarebbe potuto fare, questo accordo è un passo significativo verso un Medio Oriente con più pace, sicurezza e prosperità", ha detto Trump dalla Casa Bianca, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali americane.