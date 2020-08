Mo, Sereni: "Accordo storico ma ora riaprire negoziati diretti soluzione due Stati"

(Foto Afp)

“Sicuramente l’accordo Israele-Emirati è un successo elettorale per Donald Trump, ma guardando al fatto in sé si tratta di una novità storica che può certamente aprire la strada a ulteriori passi verso una normalizzazione dei rapporti tra lo Stato ebraico e i Paesi arabi”. Lo ha dichiarato a Radio Radicale la viceministra degli Esteri Marina Sereni.

“L’accordo - ha aggiunto - non ha al centro solo la vicenda palestinese, perché gli sviluppi sono molteplici, tuttavia con l’accordo le annessioni in Cisgiordania vengono accantonate. Israele dice che sono sospese, ma in ogni caso non sono più all’ordine del giorno. Ora però bisogna fare un passo avanti. Dipende molto dagli israeliani e dai palestinesi, ma anche della comunità internazionale, in primo luogo dell’Europa. Si deve riaprire la strada di negoziati diretti tra le parti sulla soluzione dei Due Stati”.