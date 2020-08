Caccia russo intercetta aereo pattugliamento italiano sul Mar Nero

Xinhua

Un caccia russo Su-27M si è levato in volo sul Mar Nero per identificare un aereo della Marina militare italiana in avvicinamento verso il confine russo. Lo ha reso noto il Centro di controllo della difesa nazionale del ministero della Difesa di Mosca: "Per identificare l'obiettivo, un caccia Su-27M delle forze di difesa aeree del Distretto militare meridionale è decollato e si è avvicinato ad una distanza di sicurezza, identificandolo come un aereo di pattugliamento Atlantic della Marina militare italiana".

In una nota, si legge che "il volo dell'Su-27M è avvenuto interamente secondo le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo: violazioni del confine della Federazione russa da parte dell'aereo italiano non sono permesse". Dopo che l'aereo da pattugliamento italiano è tornato indietro, il caccia russo ha fatto rientro alla base.