Covid, calo dei contagi in Germania

Afp

Contagi in calo in Germania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 625 nuovi casi, dopo diversi giorni in cui se ne sono contati quotidianamente oltre 1.400. Lo ha reso noto l'Istituto Koch, sottolineando tuttavia che non tutte le autorità locali hanno inviato i dati nel fine settimana. In Germania si contano 223.453 casi e 9.231 morti.