Covid, impennata di contagi in Sudcorea

Impennata di casi di coronavirus in Corea del Sud: secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Seul, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 279 nuovi casi, la cifra più alta dallo scorso maggio. Dei nuovo contagi, 267 sono di trasmissione locale. In totale i casi in Corea del Sud salgono a 15.318. La capitale Seul è particolarmente colpita, con una serie di focolai in alcune comunità ecclesiastiche.