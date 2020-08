Israele-Emirati, firmato primo accordo sul coronavirus

Afp

Israele ed Emirati arabi uniti hanno firmato il loro primo accordo di cooperazione dopo l'annuncio di due giorni fa sulla normalizzazione delle loro relazioni diplomatiche. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa emiratina Wam, la società Apex National Investment ha firmato ad Abu Dhabi un accordo con l'israeliana TeraGroup per sviluppare ricerche e studi sul coronavirus. L'intesa, ha sottolineato il presidente esecutivo della società israeliana, Oren Sadiv, "sarà un vantaggio per tutti economicamente, specialmente in queste circostanze eccezionali a causa della diffusione del coronavirus".