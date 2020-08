Morto il fratello di Trump: "Era il mio migliore amico"

Afp

E' morto Robert Trump, 72 anni, fratello più giovane di Donald. Lo ha annunciato in una nota lo stesso presidente degli Stati Uniti. "E' con il cuore pesante che informo che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto in pace questa notte. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico". "Ci mancherà molto, ma ci incontreremo di nuovo - ha continuato Trump - Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre. Robert, ti voglio bene, riposa in pace". Due giorni fa, il presidente aveva visitato il fratello in un ospedale di New York e i media avevano definito gravi le sue condizioni, anche se nessun dettaglio sulla malattia di cui soffriva è stato reso noto. Robert Trump avrebbe compiuto 72 anni il prossimo 26 agosto.

"Zio Robert, ti amiamo. Sarai sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere". Così Ivanka Trump, la figlia del presidente americano, ha ricordato in un tweet lo zio.

Il fratello del presidente assumeva anticoagulanti e aveva sofferto di recente di una serie di emorragie cerebrali in seguito a una caduta. Lo scrive il New York Times, citando un amico di famiglia, a proposito delle possibili cause della morte. Secondo la stessa fonte, da settimane non era più in grado di parlare al telefono.

La Cnn, citando due persone a conoscenza dei fatti, scrive invece che il presidente si è fatto passare ieri la stanza dell'ospedale di New York nel quale era ricoverato il fratello, ma non è chiaro se Robert fosse in condizione di parlare. Robert Trump era già stato ricoverato in ospedale a giugno, ma nulla era trapelato sulla sua malattia.