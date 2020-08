Trump: "Grazia a Snowden? Esaminerò il caso con attenzione"

(Fotogramma)

"Non sono al corrente della situazione di Snowden, comincerò ad esaminarla". Così Donald Trump, in conferenza stampa la notte scorsa, ha risposto alla domanda se abbia intenzione di concedere la grazia a Edward Snowden, l'ex analista dell'Nsa che negli anni scorsi ha rivelato programmi di sorveglianza di massa del governo statunitense e che dal 2013 si è rifugiato a Mosca, e se lo consideri un traditore. "Molte persone pensano che in dovrebbe in qualche modo essere trattato in modo diverso - ha sottolineato Trump - e altri pensano che abbia fatto cose molto brutte. Esaminerò la situazione con grande attenzione".