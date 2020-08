Coronavirus, Libano da venerdì in lockdown per due settimane

(Fotogramma)

Lockdown di due settimane in Libano a partire da venerdì prossimo. L'annuncio è arrivato dal ministro della Sanità del governo dimissionario di Beirut, Hamad Hassan. "Inizierà venerdì mattina un lockdown di due settimane, con l'eccezione dell'aeroporto", afferma una dichiarazione riportata dall'agenzia Nna.

Ieri Hamad aveva lanciato "l'allarme" per l'aumento di casi di Covid-19 in quel Libano che a marzo ha dichiarato default e che è stato messo a dura prova dalla devastante esplosione del 4 agosto a Beirut. Insieme al direttore dell'ospedale Rafiq Hariri di Beirut, Firas Abiad, Hamad aveva chiesto un lockdown totale di due settimane perché - diceva il ministro - non ci sono più posti in terapia intensiva negli ospedali della capitale. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Libano segnala oltre 9.000 casi di coronavirus e più di 100 morti.