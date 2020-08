Sanders: "Trump minaccia alla democrazia, è come Nerone"

Foto Fotogramma

"Una minaccia alla democrazia, che ci porta verso l'autoritarismo". Bernie Sanders, ex candidato alla nomination democratica per la Casa Bianca, avverte sui rischi di una rielezione di Donald Trump parlando in videocollegamento con la convention dei democratici che si è aperta nella notte a Milwaukee. "Se Trump sarà rieletto - avverte l'esponente dell'ala più progressista dei dem - tutti i progressi che abbiamo fatti saranno messi in pericolo".

Secondo Sanders, il presidente "ci sta portando su un percorso che conduce all'autoritarismo". Trump, denuncia, "non è solo una minaccia per questa democrazia, ma, rifiutando la scienza, ha messo le nostre vite e la nostra salute in pericolo".

"Nerone suonava la lira mentre Roma bruciava, Trump gioca a golf" durante la pandemia di coronavirus, è il paragone fatto tra l'imperatore romano ed il presidente americano da Sanders.