Coronavirus, Spagna: record di 3.715 contagi in 24 ore

La Spagna registra un record di 3.715 nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, circa 1600 in più di quanto notificato ieri dalle autorità sanitarie. I decessi sono più che raddoppiati: l'ultimo dato giornaliero registra 131 morti rispetto ai 63 del giorno precedente. In totale i contagi dall'inizio dell'epidemia sono 370.867 e i morti 28.797. Negli ultimi sette giorni, precisano le autorità sanitarie, vi sono stati 1336 nuovi ricoveri in ospedale.

Particolarmente colpita è la comunità di Madrid, con 1.121 nuovi infettati nelle ultime 24 ore, quasi il doppio rispetto ai 581 contagi del bollettino di ieri.