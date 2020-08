Hillary Clinton: "America a pezzi, Biden sa come curare ferite"

Foto AFP

"L'America è a pezzi in questo momento, e in realtà molte cose erano già andate in frantumi prima della pandemia. Joe Biden sa come curare le ferite, unire e guidare il paese". Lo dice Hillary Clinton nel suo intervento alla convention dei democratici.

"Speravo che Trump sarebbe stato migliore come presidente", "l'America ha bisogno di un presidente che mostri dalla Casa Bianca la stessa compassione, determinazione e leadership che vediamo nelle nostre comunità" ha aggiunto.

"Per quattro anni la gente mi ha detto 'non avevo mai capito quanto fosse pericoloso', 'vorrei tornare indietro e rifare tutto da capo'. O peggio ancora, 'avrei dovuto votare'. Beh questa non potrà essere un'altra elezione del genere. Votate. Votate come se fossero in gioco le vostre vite, perché lo sono".