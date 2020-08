Mali, colonnello Goita si proclama leader della giunta militare

Immagine di repertorio (Foto Fotogramma)

Il colonnello dell'Esercito di terra Assimi Goita si è proclamato leader del Comitato nazionale per la salvezza del popolo, la giunta militare creata dai golpisti che ieri hanno destituito il presidente Keita. Goita è uno dei cinque alti ufficiali dell'Esercito che questa mattina hanno letto il primo comunicato ufficiale del Cnsp, il cui obiettivo, è stato annunciato, è di portare il Paese ad elezioni "in tempo ragionevole" e ripristinare la stabilità.

Intanto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite "ha condannato con forza" il golpe militare in Mali e ha esortato "gli ammutinati a rilasciare immediatamente e in sicurezza tutti i funzionari detenuti e a rientrare nelle loro caserme". Il Consiglio di sicurezza, in una nota, ha quindi sottolineato "l'urgente necessità di ripristinare lo stato di diritto e di tornare all'ordine costituzionale", mentre ha rivolto un appello a tutte le parti perché "mostrino moderano e diano priorità al dialogo per risolvere la crisi".