Immagine di repertorio (Afp)

Centinaia di civili sarebbero stati presi in ostaggio da jihadisti in Nigeria. Lo riferisce Radio France Internationale, che dà notizia di un assalto sferrato nelle ultime ore contro la località di Kukawa, nel nordest del Paese, da parte di presunti combattenti del gruppo Stato islamico in Africa occidentale (Iswap).