Voleva attraversare la Manica, corpo di 16enne su spiaggia francese

Foto Fotogramma

Choc in Francia per il ritrovamento del corpo di un ragazzo sudanese su una spiaggia vicino Calais, dopo che il giovane aveva tentato di attraversare la Manica per emigrare in Gran Bretagna. "Tristezza immensa: un adolescente di 16 anni, un migrante sudanese, scomparso in mare questa notte, è stato ritrovato morto questa mattina sulla spiaggia di Sangatte", ha twittato il ministro per la cittadinanza Marlene Schiappa, aggiungendo che "questo dramma insopportabile ci mobilita ancor più contro i trafficanti che approfittano della disperazione di esseri umani".

"Questo orrendo incidente ci ricorda brutalmente delle ripugnanti gang criminali e dei trafficanti che sfruttano persone vulnerabili", le ha risposto su Twitter il ministro britannico dell'Interno, Priti Patel, promettendo di lavorare assieme alla Francia per stroncare il traffico di esseri umani.

Il 16enne aveva tentato di attraversare la Manica su un'imbarcazione precaria assieme ad un coetaneo, che è stato tratto in salvo ed è ora ricoverato in ospedale. Secondo le prime indagini, i due ragazzi avrebbero tentato la traversata da soli, senza ricorrere a trafficanti. Quest'anno almeno 5mila migranti sono riusciti ad attraversare il canale della Manica e a raggiungere la Gran Bretagna.