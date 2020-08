Arresto Bannon, Trump: "È una cosa triste, mai approvato la sua iniziativa"

(Afp)

"E' una cosa molto triste per Mr. Bannon", ma non ho mai approvato la sua iniziativa e non lo sentivo "da molto tempo". Lo ha detto ai giornalisti il presidente Donald Trump, distanziandosi dal suo ex consigliere Steve Bannon, arrestato per frode, in relazione ad una raccolta fondi online per costruire un muro anti migranti.

Questo progetto, ha affermato, "non mi piaceva. Serviva per mettersi in mostra, forse raccogliere denaro". "Penso sia una cosa molto triste per mr. Bannon. Penso sia sorprendente", ha rimarcato Trump. Secondo il presidente il progetto di Bannon era "inappropriato", perché la costruzione del muro spetta al governo.

"Non voglio essere associato con questa cosa... non voglio avere un muro che sarebbe di un tipo inferiore", ha aggiunto.