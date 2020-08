Casa Bianca: "Trump non è coinvolto nel progetto di Bannon sul muro"

(Fotogramma)

"Il presidente Trump non è assolutamente coinvolto in questo progetto". E' quanto afferma la Casa Bianca, distanziandosi da Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, arrestato per frode in relazione ad una raccolta fondi online per costruire un muro anti migranti al confine col Messico.

"Come tutti sanno, il presidente Trump non è coinvolto in questo progetto e ritiene che sia stato fatto solo per mettersi in mostra e raccogliere fondi", ha detto la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany.

"Il presidente Trump ha sempre ritenuto che il muro debba essere un programma del governo dato che si tratta di un progetto troppo grande e complesso per essere gestito privatamente", ha rimarcato la portavoce, sottolineando che Trump "non è stato coinvolto" con Bannon dopo che questi ha lasciato l'amministrazione americana.