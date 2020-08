Coronavirus, Bolsonaro: "Mascherina? Efficacia è quasi nulla"

(Afp)

"E' quasi nulla" l'efficacia delle mascherine nella battaglia contro il coronavirus. Lo ha sostenuto il presidente Jair Bolsonaro davanti al Palacio do Planalto, circondato da sostenitori. Le sue parole sono state raccolte dal giornale 'Folha de Sao Paulo'. Intanto il Congresso - in contrasto con il veto posto da Bolsonaro, che nelle scorse settimane era risultato positivo ai test per il Covid-19 - ha reintrodotto l'obbligo della mascherina nei luoghi di culto, nelle scuole e nei negozi.