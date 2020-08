Coronavirus, Macron: "Rischio zero non esiste ma non possiamo chiudere il Paese"

(Fotogramma)

"Non possiamo chiudere il Paese, perché i danni collaterali sono considerevoli". Si è espresso così Emmanuel Macron in un'intervista a Paris Match, durante la quale il presidente francese è tornato a parlare dell'emergenza coronavirus in Francia.

"Il rischio zero non esiste mai in una società", ha detto e - dal Forte di Brégançon, la residenza di stato situata tra Tolone e Saint Tropez dove il presidente trascorre le sue vacanze - ha definito "legittime" le paure dei francesi rispetto al virus.