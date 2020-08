Coronavirus, Oms: in Europa a inizio agosto 40mila casi in più di inizio giugno

(Afp)

"Il rischio di ripresa" di Covid-19 "non è mai stato lontano. Negli ultimi 2 mesi, i nuovi casi sono aumentati costantemente ogni settimana nella Regione Europea. Ci sono stati 40mila casi in più nella prima settimana di agosto rispetto alla prima settimana di giugno, periodo in cui i casi erano al minimo". Sono i dati diffusi oggi durante una conferenza stampa da Hans Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa.

"Ogni giorno la Regione Europea segnala una media di oltre 26mila nuovi contagi", sottolinea. Questo "è dovuto in parte all'allentamento delle misure sociali e sanitarie", succede "dove le autorità hanno allentato alcune delle restrizioni e le persone hanno abbassato la guardia".