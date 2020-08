Covid, ancora record in India: 69000 nuovi casi

Afp

L'India conferma 69.652 nuovi casi di coronavirus e nel gigante asiatico il totale sale a oltre 2,8 milioni dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Come riporta il Times of India, l'ultimo bollettino del ministero della Sanità parla di 2.836.925 casi e di 53.866 morti dopo che sono stati confermati altri 977 decessi per complicanze provocate dal Covid-19. Secondo i dati ufficiali, in India - con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone - pazienti guariti sono 2.096.664.