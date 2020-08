Covid, in Germania mai così tanti nuovi casi in un giorno

Afp

In Germania sono 1.707 i nuovi casi di coronavirus segnalati dall'Istituto Robert Koch. E, secondo i media tedeschi, si tratta di un nuovo brutto record perché i nuovi contagi accertati in 24 ore non erano mai stati così tanti dal 26 aprile quando ne vennero segnalati 1.737. I dati odierni parlano di un totale di 228.621 casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria e di 9.253 decessi, dieci in più rispetto all'ultimo bollettino. Ieri erano stati segnalati 1.510 nuovi casi, martedì 1.390.