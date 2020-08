Covid, Oms: "Tra 15-24enni da 4,5% casi a fine febbraio a 15% di metà luglio"

(Fotogramma)

"Secondo un recente studio, a livello globale, tra le persone di età compresa tra 15 e 24 anni, i casi di Covid-19 sono aumentati da un tasso del 4,5% alla fine di febbraio al 15% a metà luglio". A segnalarlo è stata l'Oms Europa oggi in conferenza stampa. "Basso rischio - sottolinea Hans Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa - non significa nessun rischio".