Hillary Clinton: "Questa volta non può essere come il 2016, andate a votare"

(Fotogramma/Ipa)

Hillary Clinton esorta i democratici ad imparare dagli errori del 2016, quando il partito non si riunì veramente intorno alla sua candidatura, per sconfiggere Donald Trump il prossimo novembre. "Per quattro anni, la gente mi ha detto 'non avevo capito quanto fosse pericoloso, come vorrei poter tornare indietro', o peggio 'avrei dovuto votare'", ha detto ieri notte l'ex candidata democratica nel suo intervento alla convention democratica, in diretta streaming dalla sua casa in Upstate New York.

"Questa volta non può essere un'altra elezione dell'avrei dovuto, dell'avrei potuto" ha poi aggiunto esortando i democratici a votare compatti per il ticket Biden-Harris. "Se votate per mail, chiedete ora la vostra scheda elettorale e rimandatela il prima possibile, se votate di persona, fatelo in anticipo - ha proseguito - portate un amico, indossate la mascherina, diventate scrutatori. Ma soprattutto, non importa come, votate".

Poi Clinton, che per due volte, nel 2008 sconfitta da Barack Obama nelle primarie e poi quattro anni fa sconfitta da Trump nelle elezioni, ha visto infrangersi il sogno di diventare la prima donna presidente, ha rivolto un particolare incoraggiamento a Kamala Harris, candidata alla vicepresidenza. "So qualcosa dei colpi e delle frecciate che dovrà affrontare - ha detto - e credetemi, questa ex procuratore distrettuale e attorney general può far fronte a tutto".