Trasparenti se liberi, opachi se occupati: ecco i nuovi bagni pubblici di Tokyo

Bagni pubblici con le pareti in vetro colorate, che diventano opache quando sono occupati. E' l'ultima creazione dell'architetto vincitore del premio Pritzker, Shigeru Ban, che sono stati installati nei parchi di Tomigaya e Yoyogi, a Shibuya, per il progetto Tokyo Toilet di Nippon Foundation.

La tecnologia trasparente è stata selezionata anche per rassicurare gli utenti che le strutture sono pulite senza che debbano entrare prima nel blocco dei servizi igienici per controllare.

"Ci sono due cose di cui ci preoccupiamo quando entriamo in un bagno pubblico, in particolare in quelli situati in un parco", ha spiegato Ban sul sito web del progetto. "Il primo è la pulizia e il secondo è se qualcuno è all'interno", ha continuato l'architetto. "Utilizzando la tecnologia più recente, il vetro esterno diventa opaco quando viene bloccato". "Ciò consente agli utenti di controllare sempre la pulizia e se qualcuno sta già usando il bagno, senza dover entrare. Poi di notte la struttura illumina il parco come una bellissima lanterna".