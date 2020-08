Trump attacca Obama, ira del presidente su Twitter

Afp

Il ritorno sulla scena di Barack Obama ha fatto infuriare Donald Trump. E mentre l'ex presidente dal palco virtuale della convention dem l'accusava di "non avere alcun interesse" a lavorare per il Paese ma solo per se stesso e i suoi amici e di considerare la presidenza come "un altro reality show", l'attuale inquilino della Casa Bianca è ricorso al mezzo di comunicazione preferito, il suo account Twitter, per replicare.

"Ha spiato la mia campagna ed è stato scoperto", ha scritto in un tweet, tutto a caratteri cubitali, riferendosi all'accusa rivolta all'amministrazione Obama di aver illegittimamente avviato le intercettazioni che poi hanno portato al Russiagate. E poi ancora Trump ha cercato di mettere zizzania all'interno del partito democratico, mettendo in dubbio il sostegno di Obama al suo ex vicepresidente. "Perché non ha voluto dare il suo sostegno a Joe il lento fino a quanto tutto era finito, ed anche allora l'ho fatto in ritardo? Perché ha cercato di non farlo candidare?", ha scritto, sempre a caratteri cubitali. Sin dall'inizio del processo delle primarie, Obama aveva detto che non intendeva dare il suo endorsement ad un candidato preciso impegnandosi a sostenere il vincitore.