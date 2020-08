California in fiamme, almeno 4 morti

Afp

Sono almeno quattro le vittime dei terribili incendi che in California hanno costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. Nella giornata di giovedì al lavoro c'erano più di 10.000 pompieri nel tentativo di domare decine e decine di grandi incendi. Secondo il San Francisco Chronicle, tre persone sono morte nella contea di Napa e una in quella di Solano. In quattro giorni più di 370 incendi sono stati segnalati in tutta la California, dove il caldo torrido, i venti e i fulmini hanno aggravato la situazione, una "sfida senza precedenti" per il governatore Gavin Newsom. "Se negate i cambiamenti climatici, venite in California", ha detto durante un intervento in video alla convention dem.

A nord di San Francisco, uno dei peggior incendi minaccia le zone dei vigneti, nelle contee di Napa e Sonoma. Sono stati distrutti dalle fiamme più di 50.000 ettari terreni e decine di case. Danni vengono segnalati anche al Big Basin Redwoods State Park, il parco più antico della California, famoso per i boschi di sequoie.