Covid, lieve calo dei contagi in Germania

Contagi in calo - seppur lieve - in Germania. I nuovi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 1.427 nuovi casi di Covid-19, rispetto ai 1.707 segnalati ieri, il dato più preoccupante dallo scorso 26 aprile. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono 230.048 i contagi confermati e 9.260 i decessi, sette in più rispetto al bollettino di ieri. Sono invece circa 205.800 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione.