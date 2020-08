Giappone, beffato museo ninja: rubata cassa con 1 milione di yen

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il museo dei ninja di Iga, nel Giappone centrale, è stato violato da alcuni inaspettati visitatori: questa notte i ladri hanno fatto irruzione nell'edificio e rubato più di un milione di yen di incasso.

Il museo 'Iga-ryu Ninja', situato nella città di Iga della Prefettura di Mie, è dedicato alla storia, alle usanze e alle tattiche dei ninja. La polizia è stata avvertita dopo che uno degli allarmi del museo è scattato nelle prime ore del lunedì mattina, un momento in cui nel popolare sito turistico non è ancora arrivato il personale.

All'arrivo, le forze dell'ordine hanno scoperto che l'ingresso del museo era stato forzato e la cassaforte contenente i soldi era sparita. La cassa, del peso di circa 150 chili, conteneva l'incasso di oltre mille biglietti d'ingresso. "É stato un lavoro di tre minuti - ha detto un funzionario del museo secondo la Cnn - era stato pianificato, dovevano aver capito i nostri punti deboli".

Il museo Iga-ryu Ninja è situato all'interno di una foresta e questo lo rende affascinante, ma anche un facile bersaglio per i malintenzionati, soprattutto quando cala la notte. Le telecamere di sicurezza del museo hanno ripreso un'auto che si avvicinava all'edificio e un uomo che si alzava dal sedile del passeggero: il ladro ha inclinato la telecamera verso il basso e ha fatto irruzione nell'edificio.

Conosciuti per la loro scaltrezza e la grande abilità nelle arti marziali, i ninja erano esperti di spionaggio e sabotaggio. Nel 2017, la Mie University ha istituito a Iga il Centro internazionale di ricerca sui ninja e Genichi Mitsuhashi è diventata la prima persona in assoluto a conseguire un master in studi ninja.