Irlanda, ricevimento viola norme anti-Covid: si dimette ministro

Immagine di repertorio (Afp)

Il ministro dell'Agricolatura irlandese, Dara Calleary, si è dimesso oggi dopo che è emersa la sua partecipazione ad un evento di golf seguito da una cena a cui hanno partecipato circa 80 persone in violazione delle misure anti-Covid varate in questi giorni dal governo di Dublino di fronte alla ripresa della curva dei contagi.

"Questo evento non si sarebbe dovuto svolgere in questo modo dopo la decisione del governo dello scorso martedì", ha dichiarato il premier Michael Martin definendo la partecipazione dell'ormai ex ministro all'evento di mercoledì "sbagliata ed un errore di valutazione". Inoltre la polizia irlandese oggi ha fatto sapere che ha avviato un'inchiesta sulle violazioni delle regole imposte. Da parte sua sua Calleary ha detto che il premier ha "ragione ad essere arrabbiato e deluso".

Diverso l'atteggiamento di Phil Hogan, il commissario irlandese del Commercio della Ue, che afferma di aver preso parte all'evento "nella chiara convinzione" che fosse in regola con le misure anti-Covid. La portavoce della Commissione Europea, Dana Spinant, ha spiegato che Hogan ha partecipato "in buona fede, se avesse saputo che non venivano rispettate le regole non sarebbe andato". Tra le restrizioni reintrodotte dal governo irlandese quelle che vietano gli incontri all'interno di gruppi superiori alle sei persone, mentre il limite precedente di 50 è stato mantenuto solo per eventi come matrimoni e cerimonie religiose. Ora il premier Martin dovrà trovare il terzo ministro dell'Agricoltura in due mesi, visto che prima di Calleary si era dimesso Barry Cowen dopo essere stato fermato alla guida in stato di ebbrezza.