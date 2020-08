Navalny, la moglie scrive a Putin: "Ha bisogno di essere curato in Germania"

(Afp)

La moglie di Alexei Navalny scrive a Vladimir Putin. "Ritengo che Alexei Anatolyevich Navalny abbia bisogno di cure mediche specialistiche in Germania", ha messo nero su bianco Yulia Navalnaya in una missiva indirizzata al presidente russo con la richiesta di consentire il trasferimento dell'oppositore ricoverato da ieri a Omsk. Per il suo staff è stato avvelenato. I medici di Omsk non autorizzano il trasferimento parlando di condizioni "instabili". Attualmente, ha aggiunto la moglie di Navalny nella lettera diffusa tramite il profilo Twitter del marito, "abbiamo tutto il necessario per trasferire immediatamente Alexei sotto il controllo di medici altamente specializzati".