Trump vs Biden: "Da lui solo parole"

Afp

"In 47 anni Joe non ha fatto nessuna delle cose di cui ora parla, non cambierà mai, solo parole". Così Donald Trump ha attaccato su Twitter Joe Biden mentre il candidato democratico alla Casa Bianca parlava alla convention la notte scorsa.

Anche la campagna di Trump ha attaccato Biden, accusandolo di essere "un burattino dell'estrema sinistra". "Il suo nome è sul logo della campagna, ma le idee vengono da estremisti socialisti", ha detto il direttore della comunicazione, Tim Murtaugh.