Coronavirus, in Germania oltre 2mila contagi in 24 ore

(Afp)

Sono oltre duemila, per la precisione 2.034, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Germania nelle ultime 24 ore, stando a quanto riferito dall'Istituto Robert Koch, che parla anche di sette decessi in più rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Germania si contano complessivamente 232.082 contagi e 9.267 decessi.

Era dalla fine di aprile che la Germania non registrava un numero di contagi da Covid-19 così alto. Lo scorso 25 aprile furono comunicate 2.055 nuove infezioni.

Secondo il rapporto dell'Istituto Robert Koch, l'impennata è legata a piccoli focolai scoppiati in seguito a feste in famiglia e a un aumento considerevole dei tamponi effettuati. Inoltre sono stati scoperti diversi casi tra i giovani di ritorno dalle vacanze all'estero.