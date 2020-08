Covid, oltre 800mila morti nel mondo

(Afp)

Il numero di morti nel mondo per il coronavirus ha superato la soglia degli 800mila. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i decessi sono ormai 800.283, mentre i contagi si avvicinano ai 23 milioni. Il sito del Guardian sottolinea che il numero globale di morti è raddoppiato in 11 settimane. Gli Stati Uniti sono il primo Paese per numero di decessi (175.467), seguiti dal Brasile (113.358) e Messico (59.610).