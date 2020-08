"Covid resterà sempre, serviranno vaccini ripetuti"

(Fotogramma)

Il coronavirus rimarrà presente "per sempre, in una forma o l'altra", per combatterlo serviranno vaccinazioni ripetute. E' quanto ha detto alla Bbc sir Mark Walport uno dei membri del Sage, il comitato scientifico che consiglia il governo britannico.

Per controllare la pandemia, ha affermato, servirà una "vaccinazione globale". Tuttavia il covid-19 non è una malattia come il vaiolo che "può essere sradicata con un vaccino", ha sostenuto l'esperto. "Questo è un virus che sarà sempre con noi, in una forma o l'altra, e certamente richiederà vaccinazioni ripetute. Quindi, un po' come con l'influenza, dovremo ripetere le vaccinazioni a intervalli regolari", ha detto sir Mark.