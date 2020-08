Covid, Trump contro Fda: "Ritarda vaccino e cure fino a elezioni"

(Afp)

Il Presidente americano Donald Trump torna alla carica in difesa dell'utilità (non provata da alcuna ricerca, ndr) dell'idrossiclorochina per la cura del Covid-19. In un tweet scrive: "Molti medici e studi non sono d'accordo" con i dubbi sollevati perfino dalla Food and Drug Administration che lo scorso giugno ha revocato l'autorizzazione all'impiego del farmaco, utile per la cura della malaria, per emergenze da covid.

Trump se la prende direttamente con la Fda per "rendere molto difficile" la sperimentazione clinica dei vaccini e dei farmaci sull'uomo. "Stanno ovviamente cercando di ritardare la risposta fino a dopo il 3 novembre (le elezioni, ndr). Dobbiamo invece essere veloci e salvare vite umane", ha scritto.