Asteroide prima delle elezioni Usa? 'Ma non è pericoloso'

(Afp)

Un asteroide verso la Terra, con un passaggio che potrebbe rivelarsi ravvicinato il prossimo 2 novembre, un giorno prima delle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti. L'asteroide 2018VP1, come è stato battezzato, secondo i dati elaborati dalla Nasa -come si legge su The Independent- ha lo 0,41% di possibilità di colpire la Terra. L'osservazione condotta in 21 fasi diverse, nell'arco di 12968 giorni, ha delineato 3 scenari possibili di impatto: in tutti i casi, le probabilità di collisione sono quasi nulle. Oltretutto le dimensioni ridotte di 2018VP1, identificato per la prima volta dagli esperti del Palomar Observatory in California nel 2018, consentono di considerare non pericoloso l'asteroide, che ha un diametro di appena 2 metri.