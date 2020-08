"Kim Jong-un è in coma, potere alla sorella"

(X9in)

"Kim Jong un è in coma". Ad esprimersi così sul leader nordcoreano è Chang Song-min, stretto collaboratore dell'ex presidente sudcoreano Kim Dae-jung. "Ritengo sia in coma, ma la sua vita non è finita", le parole di Chang riportate dalla stampa sudcoreana e rilanciate dal Mirror. A Pyongyang, dice, sarebbe in corso il passaggio di consegne. "Non è stata creata una struttura completa per la successione, quindi Kim Yo-jong", sorella di Kim Jong-un, "viene portata alla ribalta perché il vuoto di potere non può durare a lungo". Kim Jong-un è stato protagonista di poche apparizioni pubbliche nel corso dell'anno, da mesi si rincorrono voci sulle sue condizioni di salute.