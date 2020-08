Migranti, 22 corpi recuperati in Libia a Zwara

(Afp)

"Oggi 22 cadaveri sono stati recuperati dalla Mezzaluna Rossa libica a Zwara in Libia. Queste morti dolorose sono il risultato di una politica sempre più inasprita nei confronti delle persone in fuga dai conflitti, dall'estrema povertà e dall'incapacità di gestire in modo umano i flussi migratori". Così in un tweet Federico Soda, capo della missione Oim in Libia.