"La polizia lo ha ucciso davanti a me", il video che scuote l'America

"L'uomo ha un coltello". "Gli spareranno". "Deve sdraiarsi a terra". "Oh dio, lo hanno appena ucciso davanti a me". E' il drammatico video che documenta l'uccisione di un afroamericano a Lafayette, in Louisiana. La clip, diffusa sui social e su YouTube, è stata registrata da una donna nell'area di un distributore di servizio. Il video mostra gli agenti che si avvicinano all'uomo -si tratterebbe di Trayford Pellerin- fino al momento in cui, fuori dall'inquadratura, si sente il rumore di proiettili esplosi. "Lo hanno ucciso davanti a me", dice la donna.