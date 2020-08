Twitter segnala tweet di Trump: "Affermazioni fuorvianti sulla salute'

(Afp)

"Affermazioni fuorvianti sulla salute che potrebbero potenzialmente dissuadere le persone di recarsi alle urne". Così Twitter che ha segnalato un tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il colosso Usa guidato dal Ceo Jack Dorsey, comunque, non rimuoverà il tweet perché "è nell'interesse pubblico". Gli utenti del social media comunque non sono più in grado di mettere un 'mi piace', di rispondere o di ritwittare il messaggio.

Nel tweet Trump si è scagliato contro il voto per corrispondenza e ha affermato che le cassette postali potevano rappresentare un rischio di infezione. "Quindi ora i Democratici stanno usando Mail Drop Box, che sono un disastro per la sicurezza degli elettori. Tra le altre cose, consentono a una persona di votare più volte. Inoltre, chi li controlla, sono collocate in aree repubblicane o democratiche? Non sono igienizzate contro il Covid. Una grande frode!", ha scritto Trump.

Anche Facebook ha segnalato il post di Trump sulla propria piattaforma, ma non ha intrapreso alcuna azione per nascondere o limitare l'accesso.