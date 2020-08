Covid, in Francia almeno 100 positivi nel resort naturista

(Fotogramma)

Cresce l'allarme delle autorità sanitarie francesi per il focolaio di Covid registrato a Cap d'Agde, famoso resort naturista sulle coste del Mediterraneo, dove finora sono risultati positivi 100 nudisti. Le autorità locali parlano di "esplosione di casi" a partire da quando, il 17 agosto, si sono iniziati a fare i test, con una percentuale di positivi del 30% dei turisti del villaggio.

"Siamo in una situazione di allarme - ha reso noto la prefettura di Hérault prefecture - per questo chiediamo a tutti di sottoporsi al test prima di partire ed alle persone che intendono venire nel resort naturalista di rinviare il viaggio". Inoltre la prefettura ha imposto l'uso delle mascherine obbligatorio e vietato le riunioni di oltre 10 persone. In Francia ieri sono registrati 4.900 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore.