Governo tedesco: "Navalny probabile vittima di avvelenamento"

(Afp)

Il governo tedesco ritiene che sia "abbastanza probabile" che Alexei Navalny sia stato avvelenato. Lo ha detto oggi in una dichiarazione alla stampa il portavoce Steffen Seibert. "Si tratta di un paziente che probabilmente è stato vittima di un attacco con il veleno", ha affermato parlando dell'oppositore russo che da sabato scorso si trova ricoverato a Berlino da dove è stato trasferito dall'ospedale in Siberia dove è stato portato giovedì a seguito del sospetto avvelenamento. Seibert ha fatto riferimento al fatto che Navalny sia stato molto probabilmente avvelenato per giustificare le misure di sicurezza adottate dalla polizia tedesca per la sua protezione.