Trump contro i dem: "Usano il Covid per rubare un'elezione"

(Afp)

"Quello che stanno facendo è usare il Covid-19 per rubare un'elezione". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusando i democratici, durante la convention repubblicana a Charlotte. "Stanno usando il Covid per truffare il popolo americano, tutto il nostro popolo, per privarlo di elezioni giuste e libere", ha incalzato. "L'unico modo in cui possono strapparci questa elezione è se si tratta di consultazioni truccate". "Stanno cercando di rubare l'elezione ai repubblicani - ha accusato - Vinceremo questa elezione". "Sono accadute cose brutte la volta scorsa con lo spionaggio della nostra campagna" e "questa volta stanno cercando di farlo con la grande truffa delle poste", del voto per corrispondenza. "E' l'elezione più importante nella storia del nostro Paese. Dobbiamo vincere". "Queste sono le elezioni più importanti della nostra storia, non fatevele portare via". Donald Trump promette che in seguito al suo recente ordine esecutivo sulla rinegoziazione dei brevetti per i farmaci sviluppati anche con fondi statali - che gli esperti definiscono come simbolico - il prezzo dei farmaci sarà ridotto del 50-60-70 per cento. Il basso costo dei farmaci è l'unica ragione per cui "apprezzo il socialismo" anche, se, aggiunge, l'America non sarà mai un Paese socialista.

"Abbiamo sconfitto il califfato dell'Isis e ucciso al-Baghdadi, abbiamo ucciso anche il più grande terrorista" Qassem Soleimani, ha detto Trump, rivendicando come la sua amministrazione "abbia fatto più di ogni amministrazione nella storia" americana. "Abbiamo ucciso Soleimani e al-Baghdadi", ha ripetuto."Nessuno ha fatto più di me" per la comunità afroamericana ha sostenuto, infine, sempre durante il suo intervento alla convention.

"L'America ha bisogno di altri quattro anni con il presidente Donald Trump alla Casa Bianca" ha detto il vice presidente Mike Pence che ha partecipato di persona alla convention repubblicana a Charlotte. "Questo è il momento per ognuno di noi per fare tutto quanto in nostro potere per rieleggere questo presidente - ha aggiunto, nel suo intervento, prima dell'inizio di quello di Trump - Faremo di nuovo grande l'America".