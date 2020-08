Usa, contro Trump nascono i Repubblicani per Biden

(Afp)

Nel giorno in cui inizia la convention repubblicana, in cui il programma non prevede la voce nessun esponente che non sia allineato all'ortodossia trumpiana, nascono i Repubblicani per Biden, gruppo che riunisce ex senatori e deputati che hanno la libertà di esprimere la loro opposizione al presidente che, da totale outsider, ora controlla con il pugno di ferro il partito.

Nella lista figura Jeff Flake, ex senatore dell'Arizona che ha rinunciato a ricandidarsi proprio per la sua opposizione a Trump, insieme ad altri ex membri del Congresso che avevano già dato il loro sostegno al candidato democratico come gli ex senatori John Warner e Gordon Humphrey, e diversi ex deputati.

"Questi ex membri del Congresso citano la corruzione di Trump, la distruzione della democrazia, il completo disprezzo per la decenza morale e l'urgente necessità di rimettere il Paese sul giusto binario come la ragione per cui sostengono Biden", ha detto un funzionario della campagna dem a Fox News. Già alla convention democratica della scorsa settimana diversi repubblicani, tra i quali l'ex governatore dell'Ohio, John Kasich, erano intervenuti per dare il loro endorsement a Trump.