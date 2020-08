Usa, polizia spara ad afroamericano: "Ferito senza pietà"

foto Xinhua

La polizia spara e ferisce un altro afroamericano negli Stati Uniti, come denuncia un nuovo video ripreso da un telefono cellulare. E' successo ieri pomeriggio a Kenosha, in Wisconsin, dove gli agenti, che erano stati chiamati sul posto per un lite familiare, hanno sparato più volte contro un afroamericano che stava cercando di entrare nella propria auto. L'uomo, che il governatore Tony Evers ha identificato come Jacob Blake, è in condizioni gravi.

Secondo un testimone intervistato da una tv locale, l'uomo stava cercando di sedare la lite. Il video mostra i vicini raccolti fuori dall'abitazione dove era in corso la lite, gli agenti che tirano fuori le pistole mentre Blake si avvicina ad un Suv grigio e sparano quando apre la portiera del guidatore. Secondo il Kenosha News, erano presenti i figli dell'uomo.

Il dipartimento di Giustizia del Wisconsin ha aperto un'inchiesta sulla sparatoria. "Mentre non abbiamo ancora tutti i dettagli, quello di cui siamo certi è che non è il primo afroamericano cui hanno sparato, che è stato ferito o ucciso senza pietà da individui delle forze di sicurezza nel nostro stato o nel nostro Paese", ha detto il governatore Evers. "Siamo al fianco di quelli che hanno chiesto e continuano a chiedere giustizia, equità per le vite dei neri in questo Paese", ha aggiunto il democratico.

Qualche ora dopo la sparatoria, una folla di dimostranti si è riunita sulla strada dove è avvenuta. La tensione è salita quando sono arrivati i poliziotti: alcune auto della polizia sono state danneggiate. Un video mostra un agente che è stato colpito con un mattone. La folla poi ha lasciato l'incrocio dove si era aggregata, ed ha iniziato un corteo per la cittadina diretto verso la stazione di polizia.